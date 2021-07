Tam za Zelenou vodou v Zálesí

Okrajové časti nášho hlavného mesta hýria zákutiami, ktoré sú súce na nenáročnú prechádzku či cykloturistiku.

Zas a znova. Túlavé kolesá brázdia bratislavské cyklotrasy a opätovne nachádzajú pôvabné miesta na športové výkony a následnú rekreáciu. Počasie v týchto dňoch nám praje. Vietor oddychuje a slnko hladí asfalt, ktorým sa presúvame pozdĺž bratislavského letiska. Okolo celého areálu vedie oficiálna cyklistická cesta, odkiaľ je možné pozorovať lietadlá miznúce vo výšinách. Západy slnka sú na tomto mieste romantickou záležitosťou, nepriamo tak nabádam páry k rendez-vous. Obďaleč sa nachádza Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika, ku ktorému Vás dovedie lipová aleja. A sem-tam z podzemnej skrýše vykuknú sysle, ktoré sa v tejto oblasti udomácnili.

Letisko Bratislava. Fotografia je nasnímaná v októbri, kedy tento krásavec Antonov AN-124 priviezol antigénové testy na Slovensko. Jedná sa o jedno z najväčších transportných lietadiel na svete. (dk)

Stojí, stojí mohyla. Pamätník generála M. R. Štefánika. 21.7.2021 si Slovensko pripomenulo 141. výročie od narodenia nášho velikána. (dk)

Kukátko podzemné. (dk)

Presúvame sa do dedinky Zálesie. Jej najväčším lákadlom je nový promenádový most vybudovaný na Malom Dunaji. Korzo Zálesie je príjemným miestom na krátku prechádzku. Je zaujímavé ako takéto neveľké mólo dokáže prilákať značné množstvo turistov z okolia. Momentálne sa na moste nachádza vernisáž multimediálneho projektu "Samovrava" od Miloša Karáska. Sú to krátke, úsporné texty, ktoré jednoduchým jazykom odrážajú hlboké precítenie emócií, ktoré zažíva každý z nás. Vďaka tomuto projektu sa šíri vízia vznikajúceho kultúrno-ekologického centra.

Snehové vločky. (dk)

Prajem si, nech vnímam(e). (dk)

Prechádzka Zálesím sa korzom nekončí. Pozdĺž toku je vybudovaný projekt Gešajovské mlyny. Vodné mlyny sú pozoruhodnými technickými pamiatkami Žitného ostrova, ktoré boli odpradávna v prevádzke na Dunaji a na Malom Dunaji. Práve v Zálesí, na toku Malého Dunaja v lužných lesoch, sú umiestnené repliky týchto mlynov. Do prírodnej scenérie tak povzniesli nádych histórie, ktorá čerpá z pôvodného spôsobu obživy ľudí. Nedá mi nespomenúť Vám pikošku. Fráza: “Čo máš za lubom?” vzišla práve z mlynárskeho prostredia. Lub bol drevený obal, v ktorom boli ukryté mlynské kamene. Koľko múky mal mlynár za lubom, teda nikto nezainteresovaný netušil.

No ták, priznaj sa... čo máš za lubom? (dk)

Z každého uhla. (dk)

Okružnú jazdu zakončujeme pri jazere Zelená voda. Podobne ako iné jazerá v blízkosti Bratislavy, aj Zelená voda vznikla ťažením štrkopieskov. Zelená farba vo všeobecnosti vyvoláva pocit pokoja a sviežosti, dojem rovnováhy a harmónie. Pokiaľ preferujete pustejšie miesta, možno Vám práve toto jazero padne do oka. Je dovolené si tu vytvoriť svoj vlastný projekt s názvom samovrava. Prosím, nezabúdajte na percepciu. A prečo vodná plocha dostala prívlastok zelená, určite pochopíte z nasledujúcej fotografie:

50 odtieňov. (dk)

Duša žije. (dk)