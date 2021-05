Každý raz bude mať svojich 15 minút slávy

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vás víta známym citátom od tohto milovaného i nepochopeného umelca.

Na počesť kontroverzného umelca s rusínskymi koreňmi je v Medzilaborciach postavené múzeum, ktoré bude tento rok oslavovať 30 rokov. Čo vieme o tomto slávnom, vraj plachom a zároveň provokatívnom všestrannom umelcovi?

Andy Warhol sa narodil v 6. augusta 1927 v Pittsburghu. Jeho rodičia boli americkí prisťahovalci, ktorí pochádzali z obce Miková na východnom Slovensku. Na slovenskú pôdu síce nikdy nevkročil, no so svojou mamou komunikoval v rusínskom jazyku. Možno aj táto skutočnosť vyvoláva pocit Andyho patričnosti k nám, Slovákom. Známy je Warholov výrok: „Ja pochádzam odnikiaľ,“ čím evidentne zakódoval to, že je národnosťou Rusín - keďže Rusíni nikdy nemali svojho prezidenta, štát ani vymedzené územie.

Ležérne Vás privíta umelec s premokavým dáždnikom. (dk)

Bol vedúcou osobnosťou hnutia pop-art. Pop-art je nová forma umeleckého smeru, ktorá odštartovala v Anglicku v 50-tych rokoch a neskôr sa plynule uchytila v Amerike. Do popredia sa stavia banálnosť, umelci protestujú proti abstrakcii a sústreďujú sa na predmety, s ktorými sa ľudia stretávajú v každodennom živote. Sú to obchodné reklamy, komiksové seriály či moderná technika. A práve takýmto druhom novodobého umenia sa predstavil aj Andy Warhol.

Andy Warhol zachytený v dúhe. Schody vedúce do priestorov, kde sa ukrývajú jeho obrazy a životné predmety. (dk)

Revolúcia. Inšpirácia. Originalita. Kontroverznosť. Sexualita. Experiment.

Všetky tieto pojmy sú späté s nápadnou osobnosťou Andyho Warhola. Všetky jeho diela sú pretkané neobyčajnosťou, rebéliou i bizarnosťou. „Všetko je limitované časom, aj životnosť mojich obrazov. Ak chcete niečo vedieť o Andym Warholovi, pozrite sa na moje obrazy. Na povrchu je všetko, pod povrchom už nič,“ jeho slová provokujú návštevníka, aby sa pozrel práve "pod povrch" obrazov. Aj my sme upreli zrak a detailne pozorovali vrstvy, ktoré sú príznačné pre jeho tvorbu. V múzeu nie je povolené fotografovať, preto vnímanie umeleckých diel je o to intenzívnejšie. Prehliadka začína jeho raným životom, môžete sa dočítať o jeho rodičoch, vidieť krstnú košieľku (Andy bol pokrstený v miestnej grécko-katolíckej cerkvi), ďalej sú tam priložené rodné listy a fotografie z detstva. Zrazu sa ocitnete v chodbičke, kde sú originály aj slávnych novodobých street-art umelcov Banksy a Bambi! Banksyho registrujem už dávno, preto som bola ozaj potešená, že môžem vidieť jeho životné odkazy naživo. Odbočila som do chodbičky, ale nechcem odbočovať od témy. Čím ďalej putujete sieňou, konečne zazriete diela Andyho Warhola. Atraktivita. Energia. Sýte farby, ktoré Andy využíva, môžu vyvolať radostné pocity, najmä keď navštívite múzeum počas takýchto daždivých dní. Áno, nepriamo vás nabádam na víkendovú návštevu, aby ste sa aj vy ocitli v dúhovej galaxii.

K najznámejším jeho dielam patria maľby na amerických výrobkoch Coca Cola a polievok Campbell. Spomínané plechovky si môžete zakúpiť aj ako suveníry, žiaľ, žiadnu polievky v nich nenájdete. Andy Warhol vytváral v 70. a 80. rokoch výtlačky slávnych ľudí ako Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Tse Tung, Lenin... Využíval techniku sieťotlače (sieťotlač spočíva v pretláčaní farby cez priepustné miesta šablóny). Warhol sa stretáva s rockovou kapelou The Velvet Underground, ktorej hudobný prejav je založený na rovnakom princípe ako Warholova tvorba - dôsledné opakovanie rytmicko-melodického modelu. Začína spoluprácu a stáva sa producentom ich debutového albumu. Andy Warhol bol aj filmový tvorca. V priebehu piatich rokoch vytvoril viac než šesťdesiat filmov. Film Sleep je prvým filmárskym experimentom. Andy Warhol rád hľadal krásu a umelecký rozmer v tých najvšednejších veciach. Pri filme Sleep zobrazuje muža pri 8 hodinovom spánku, je to viac než päťhodinový film, kde sú použité zábery z niekoľkých uhlov, z ktorých sa mnohé opakujú. Ide o takzvaný a samozvaný "anti-film". Bizarné? Alternatívne? Vyhľadajte si ho na Youtube a utvorte si vlastný názor.

Ráčte postupovať schodami. (dk)

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. (MMUAW)

Miniatúry. (dk)

Andy Warhol symbolizoval svojim životom realizáciu amerického sna. Viedol búrlivý život a na vtedajšiu dobu sa netajil svojou sexuálnou orientáciou. Podľa slov Michala Bycku, kurátora múzea, nedostatok a chudoba v detstve zrejme iritovali sny a túžby malého Andyho po bohatstve a úspechu. Už ako dieťa tvrdil, že chce zažiť slávu Trumana Capoteho, byť superstar. Jeho učiteľ o ňom hovoril ako o mimoriadnom umeleckom zjave. Aj napriek tomu, že bol v škole viac utiahnutý, vždy dával o sebe vedieť - viaczmyselnými výrokmi alebo prácou. Údajne, ak sa cítil veľmi osamotený, neváhal pristúpiť k svojmu učiteľovi a povedať: „Chcem, aby ste ma dnes zabávali“.

Každý si vyberie tú svoju. (werart.net)

A presne zábava je cíteľná aj v jeho dielach (v mojich očiach). V múzeu sa okrem stálej expozície diel Andyho Warhola momentálne nachádza aj expozícia Street art vs. Pop.art. Je najnovšou expozíciou a predstavuje tvorbu umelcov, ktorí Andyho Warhola osobne priznali, inšpirovali sa jeho tvrbou a nadviazali na jeho odkaz.

Vojdite do múzea, ocitnete sa v New Yorku. Keď výjdete z múzea, ocitnete sa naspäť v Medzilaborciach, no v ušiach vám ostáva znieť The Velvet Underground, v očiach stále premietate farby a v duši cítite umelcovu slobodu...

Každý raz bude mať svojich 15 minút slávy. (dk)