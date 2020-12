Spomienky na vianočnú Kodaň

Tam k nám na pozdrav priplávala Malá morská víla, ostala sedieť a obhliadnuc od pravidiel jej podmorského sveta vyčkávala svoju platonickú lásku.

Rozprávka či skutočnosť? Socha nevinne, túžobne sediacej Malej morskej víly sa týči v jednom z kodanských prístavov. Kiežby Hans Christian Andersen vtedy tušil, koľko náklonnosti sa jej dostane. (dk)

A tak si kráčame vianočnou Kodaňou, útulným dánskym hlavným mestom. Tešíme sa vianočnej výzdobe, vôni vareného vína a najmä gloggu - tradičného severského nápoja počas dlhých zimných dní. Studený vietor šteklí naše líca, ktoré sa menia na červené ozdoby našich tvárí.

Čaro street artu - každý si vie plniť sny. (dk)

Vysvietená. (dk)

Vikingské slávnosti. (dk)

Príbeh Vianoc. (dk)

Podobne ako snívajúci mužík sediaci na Mesiaci, tak zaujímavo vyzerá Kodaň aj v jej ďalších uličkách, prístavoch či parkoch. Architektúra mesta je jednoliata, a predsa rozmanitá, moderná. Hnedo-červené tehličky posypali omietky domov. Vysvietené balkóny sa tešia kreativite a zdobia väčšinu obydlí. Prázdne steny sú nahradené farebnými street-art maľbami s hlobkým významom. Perfektná infraštruktúra sa postará, aby ste sa dostali v krátkom čase a s minimálnymi prestupmi na cieľové miesto. Či už autobusom alebo loďou. Občas sa síce stane, že sa v autobusoch nesie silná vôňa fajčiarov marihuany, ale je to len slabý odvar v porovnaní s návštevou mestskej časti Christiania, ktorá sa rozprestiera na východnej strane Christianshavnu. Christiania je voľnomyšlienkárska oblasť, kde sa obyvatelia búria voči pravidlám Európskej únie, a toto miesto sa považuje za autonómnu časť Kodane.

Kontroverzné slobodné mesto Christiania. Jej obyvatelia o EÚ nechcú ani počuť, čo naznačuje nadpis "You are now entering the EU" pri odchode z Christianie a následného vstupu do kodanských ulíc. (dk)

Len čo vkročíte na toto podivné miesto, omámi Vás už spomínaná vôňa marihuany a ohúria Vás schátrané domy, v ktorých ruinách sa nachádzajú music bary a kaviarne. Na konci jednej z ulíc je strom ovešaný topánkami, a tak ako všetko v Kodani dáva zmysel, aj toto má svoje vysvetlenie. Za rohom tohto vianočného topánkového stromčeka sa nachádza ulica Pusher Street. Ulica na prvý pohľad pripomína čínsku štvrť a reggae hudba Vás naladí tak, aby ste chápali, čo sa tu vlastne deje. Oficiálne neoficálny trh s drogami! Vysmiati pouliční predávači ponúkajú hašiš, marihuanu a iné, ťažko definovateľné látky a produkty z nich. Všetko je pekne rozložené na stoloch, návštevník si môže privoňať, dotknúť sa a vybrať si. Ach, toľko zakázaného na jednom mieste... Slobota a ilegálnosť si tu podávajú ruky. A panuje tu i napriek tomu zvláštny pokoj. Fotiť a natáčať je na tomto mieste pochopiteľne zakázané, preto vnímanie detailov na prechádzke Christianou umocňuje zážitok. Lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť.

Z ríše Christianie. (dk)

Presuňme sa do centra mesta. Najznámejší prístav Nyhavn je i počas upršaného počasia plný ľudí, ktorí sa prišli zohriať už spomínaným gloggom. Chlad miestnym neprekáža. A dážď už vôbec nie, keďže stretnete len zriedka Dánov, ktorí so sebou nosia dáždnik. Možno práve preto sa ženy nelíčia, no napriek tomu sú pekné, prirodzené. Muži sú veľmi pohľadní - bodaj by aj nie, veď sú to praví potomkovia Vikingov.

Pestrofarebný prístav Nyhavn. (dk)

Moderné sa stretáva s tradičným. (dk)

V meste sídli Dánska kráľovná Margaréta II., a na tomto mieste žil pre nás asi najznamejší rozprávkar, Hans Christian Andersen. V Kodani sa tiež nachádza najviac reštaurácií ocenenými Michelinskými hviezdami. V každej uličkej je zašitý maličký bar alebo útulná kaviareň. Ich ozdobou v interiéri sú zapálené sviečky, pohodlné vankúše, vanilková vôňa. Prečo sa teda Paríž nazýva mestom lásky, keď šarmantná Kodaň ponúka ďaleko viac romantických miest a kútov?

Hygge - dánsky výraz pre spokojnosť a pohodu. (dk)