List hlavnému mestu

Prosím, posaďte sa. Tento príspevok si vyžaduje mimoriadnu pozornosť! Možno aj pohár vína či prosecca.

Drahá Bratislava,

Denne pátram po miestach, ktoré ponúkaš a kúsok po kúsku dopĺňam mozaiku tých obľúbených. Bola by škoda nepodeliť sa o tieto poklady, preto mi, prosím, dovoľ, aby som ich predstavila aj ostatným.

Pár rokov strávených v Bratislave môže vytvárať dojem, že človek už pozná každú uličku a nič ho neprekvapí. Opak je pravdou. Naše hlavné mesto sa možno tvári nenápadne, nezaujímavo, no v skutočnosti ponúka neobvyklé výhľady, ktoré lahodia oku cestovateľa. Tak napríklad, na rôznych stavbách sa na mňa usmievajú nové street art maľby. Na schátraných domoch sa tiahnu popínavé rastliny, a tie vytvárajú umelecké skvosty. Baví ma pohrávať sa s myšlienkou, že Bratislava bude raz dominantou pouličného umenia.

Zmyselne zamyslená. (Dominika Kislíková)

Žeby nová verzia diela Výkrik od Edvarda Muncha? (Dominika Kislíková)

Dáma strážiaca ľudí bez domova - ojedinelý druh. Vonkajšia obývačka s gaučom je rozložená na opačnej strane budovy. (Dominika Kislíková)

Kontrast. (Dominika Kislíková)

Polovica omietky už opadala. Nevadí. Aj napriek tomu je to pamätné dielo. (Dominika Kislíková)

Petržalský Stonehenge uzatvára sériu dámskeho street art klubu. (Dominika Kislíková)

Zurčiaci potok priamo v činžiaku. (Dominika Kislíková)

Úspech sa dostaví, no niekedy je cesta schodami života zapeklitá. Inštalácia schodiska pri Chorvátskom ramene. (Dominika Kislíková)

Druhé najkrajšie prírodno-pouličné dielo v Bratislave. (Dominika Kislíková)

Najkrajšie prírodno-pouličné dielo! (Dominika Kislíková)

Milá Bratislava,

Nie nadarmo sa na Teba ľudia obracajú s prosbou, aby im bola dožičená pracovná príležitosť. A Ty si hodná uznania, pretože nám ponúkaš nie len prácu, zázemie, ale aj miesta na oddych, rekreáciu a kultúrne či športové vyžitie.

Čo by to bolo za hlavné mesto, keby sa tu nekonali žiadne párty a koncerty. Čo by to bolo za hlavné mesto, keby stravovacie zariadenia zdravo nesúťažili o najkrajšie priestory. A čo by to bolo za hlavné mesto, keby po prebdených nociach neposkytlo pre ´vymetačov´ barov rozľahlé priestranstvá na poobedňajšiu siestu.

Kapela Billy Barman sa postarala o magickú atmosféru pod Starým mostom počas západu slnka. (Dominika Kislíková)

Komorný koncert islandskej skupiny Árstíðir pod modrými hviezdami. (Dominika Kislíková)

Ak na dostihy, tak iba v prípade uzavretia stávok. Môj tip na víťazného tátoša nevyšiel. Síce skončil prvý, ale odzadu. (Dominika Kislíková)

Nemám čo dodať. (Dominika Kislíková)

Na skok do Grécka s farbami ako zo Santorini. Cafe Ahoy pri Devínskom hrade. (Dominika Kislíková)

Vitajte v jednej z najväčších reštaurácii v Európe. Bratislava Flagship Restaurant je tzv. rendezvous point zahraničných turistov. Mnohí z nich ochutnali tradičné halušky v týchto veľkolepých priestoroch. (Dominika Kislíková)

Po prebdených nociach je čas si ísť zašportovať. (Dominika Kislíková)

Do Rakúska, do Maďarska, na Hrádzu pozdĺž Bratislavy. (Dominika Kislíková)

Železná studienka je vstupná brána do Malých Karpát. A táto cyklotrasa je rozprávková. (Dominika Kislíková)

A že vraj Bratislava je len betónová džungľa. (Dominika Kislíková)

Odmena za športové výkony. (Dominika Kislíková)

Drahá Bratislava,

Modrá farba predstavuje tradíciu, reprezentuje stálosť. Je farbou pokoja, temperamentu a šarmu. Síce mi to trochu trvalo, ale zistila som, že aj mne Tvoj temperament učaroval. Presne ako modrá farba.

A možno som sa len adaptovala životnému štýlu a začala som sa na Bratislavu pozerať z inej stránky. Nie je to miesto, kde musím žiť, ale je to životapriestor, kde chcem momentálne tráviť svoj čas. Viem, že ešte rozprestriem krídla, no zatiaľ si užijem tento okamih.

Príbeh dievčiny žijúcej v modrom svete. (Dominika Kislíková)

Nadčasové. (Dominika Kislíková)

Jazero Draždiak - letné sídlo a tohtoročný dovolenkový rezort. (Dominika Kislíková)

Lodné domčeky, domy na lodi, plávajúce domy na vode. (Dominika Kislíková)

Úspešné zakotvenie. (Dominika Kislíková)

Milá Bratislava,

Nie som tu od toho, aby som kritizovala Tvoje nedokonalosti. Čo ale môžem potvrdiť je, že máš aj nevyužitý potenciál a dúfam, že sa o tieto nedokonalosti znamenito postarajú Tvoji ctihodní úradnici. Za ten čas chcem i naďalej obdivovať to, čo Ťa robí špeciálnou.

Múzeum moderného umenia Danubiana. (Dominika Kislíková)

Paleontologická lokalita s pozastatkami morských pieskov Sandberg - nálezisko morských a suchozemských živočíchov. (Dominika Kislíková)

Hrad Devín, Dunaj a panoráma Rakúska na dlani. (Dominika Kislíková)

Maják nádeje. (Dominika Kislíková)

Most záchrany. (Dominika Kislíková)

Bol raz jeden život... (Dominika Kislíková)

...a ten život chcel byť radostný. (Dominika Kislíková)