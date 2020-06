Na pozdrav k nám priplávala samotná Malá morská víla

Ostala nežne sedieť a obhliadnuc od pravidiel jej podmorského sveta čaká v Kodani na svoju platonickú lásku.

Rozprávka či skutočnosť? Socha nevinne, túžobne sediacej Malej morskej víly sa týči v jednom z kodanských prístavov. Kiežby Hans Christian Andersen vtedy tušil, koľko náklonnosti sa jej dostane. Príbeh Malej morskej víly má ale pokračovanie - píše ho každý návštevník pohľadom na ňu, a preto sa i jej príbeh teší šťastnému koncu.

Spolovice žena, spolovice ryba. (Dominika Kislíková)

Čaro street artu - každý si vie plniť sny. (Dominika Kislíková)

Aby smutno nebolo. (Dominika Kislíková)

Podobne ako spiaci mužík na mesiaci, zaujímavo vyzerá Kodaň v jej ďalších uličkách, prístavoch či parkoch. Architektúra mesta je jednoliata a predsa rozmanitá, moderná. Hnedo-červené tehličky zdobia väčšinu obydlí. Balkóny sa tešia kreativite. Prázdne steny sú nahradené farebnými street art maľbami s hlbokým významom. Perfektná infraštruktúra sa postará, aby ste sa dostali v krátkom čase a s minimálnymi prestupmi na cieľové miesto. Občas sa stane, že v autobusoch prevláda silná vôňa fajčiarov marihuany, ale to je len slabý odvar v porovnaní s návštevou mestskej časti Christiania, ktorá sa rozprestiera na východnej strane Christianshavnu. Christiania je voľnomyšlienkárska oblasť, kde sa obyvatelia búria voči pravidlám Európskej Únie, miesto sa považuje za autonómnu časť Kodane. Len čo vkročíte na toto podivné miesto, omámi Vás už spomínaná vôňa marihuany. Schátrané domy, v ktorých ruinách sa nachádzajú music bary a kaviarne. Na konci jednej z ulíc je strom ovešaný topánkami, a tak ako všetko v Kodani dáva zmysel, aj toto má svoje vysvetlenie. Za rohom tohto topánkového vianočného stromčeka sa nachádza ulica Pusher Street. Ulica na prvý pohľad pripomína čínsku štvrť a reggae hudba Vás naladí tak, aby ste chápali, čo sa tu vlastne deje. Oficiálne neoficiálny trh s drogami! Vysmiaty pouliční predavači ponúkajú hašiš, marihuanu a iné, ťažko definovateľné látky a produkty z nich. Všetko je pekne rozložené na stoloch, návštevník si môže privoňať, dotknúť sa a vybrať len to najlepšie. Ach, toľko zakázaného na jednom mieste. Sloboda a ilegálnosť si tu podávajú ruky. A panuje tu i napriek tomu zvláštny pokoj. Fotiť a natáčať je tu pochopiteľne zakázané, preto vnímanie detailov na prechádzke Christianiou umocňuje zážitok. Lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť.

Kontroverzné slobodné mesto Christiania. Jej obyvatelia o EÚ nechcú ani počuť, čo naznačuje nadpis "You are now entering the EU" pri odchode z Christianie a následného vstupu do kodanských ulíc. (Dominika Kislíková)

Centrum Kodane a najznámejší prístav Nyhavn je i počas upršaného, chladného počasia plný ľudí, ktorí sa prišli zohriať gloggom - tradičným drinkom podávaným prevažne vo vianočnom období. Chlad miestnym naozaj neprekáža. A dážď už vôbec nie, keďže stretnete len zriedka Dánov, ktorí so sebou nosia dáždnik. Ženy sa možno i preto líčia menej výrazne a i napriek tomu sú pekné a prirodzené. Muži sú veľmi pohľadní - bodaj by aj nie, keď sú to praví potomkovia Vikingov. A všetci majú silný vzťah k športu. Prepravujú sa na bicykli a radi si idú zabehať - v akomkoľvek počasí. Oni vedia, že ho aj tak nezmenia. Za povšimnutie stojí aj správanie sa mužov na ulici či na diskotéke. Nepremeriavajú si ťa, alebo ak, tak to robia ukradomky. Sú milo, nenápadne sexy.

Pestrofarebný prístav Nyhavn. (Dominika Kislíková)

Tehličky, všade pekné tehličky. (Dominika Kislíková)

Po každej búrke sa ukáže dúha. (Dominika Kislíková)

Moderné sa stretáva s tradičným. (Dominika Kislíková)

A rovnako dbajú aj o výzor mesta. V každej uličke je doslova zašitý maličký bar alebo útulná kaviareň. Ich ozdobou v interiéri sú zapálené sviečky, pohodlné vankúše, vanilková vôňa. Prečo sa teda Paríž nazýva mestom lásky, keď šarmantná Kodaň ponúka ďaleko viac romantických miest?

Ráčte vstúpiť! (Dominika Kislíková)

V Kodani sa nachádza najviac reštaurácií ocenenými Michelinskými hviezdami. V meste sídli tiež Dánska kráľovná Margaréta II. a na tomto mieste žil pre nás azda najslávnejší Dán, Hans Christian Andersen. Všetko sa tu dopĺňa ako puzzle a práve tu môžete hľadať tzv. hygge - útulnosť, pohodu, spokojnosť. A Malá morská víla snáď počká aj na Vás.

Hygge. (Dominika Kislíková)