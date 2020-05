Horou i dolinou obce Zemplínske Hámre

Čerti tu podľa legendy vláčili skaly na chrbte a ľakom zhodili jednu z nich na kopec. Tá dominantne vyčnieva nad Vihorlatskými vrchmi a dodnes objíma netradičnú dedinku na východe Slovenska.

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov. Rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banská história a športovo-rekreačný areál sú časté ciele turistov. Obec bola založená v roku 1809 Jozefom Rhollom a jej pôvodní obyvatelia boli Nemci z Gelnice, Margecian a Rolovej Huty, ktorí sa tu usadili za účelom ťaženia železnej rudy a pálenia dreveného uhlia. Výdatný potok a hustý les predstavoval dobré podmienky pre tieto remeslá. Hoci tieto činnosti v dedine zanikli, naďalej sa tu v kameňolome ťaží a spracováva drvené kamenivo - andezit.

Už vyše dvesto rokov svieti slnko na ľudí pod týmito kopcami. (Dominika Kislíková)

Tam, kde sa láme kameň. (Dominika Kislíková)

Som vláčik. A hoci vás nikam neodveziem, pripomínam historickú úzkokoľajku, ktorá tu kedysi viedla a prepravovala uhlie z kameňolomu. (Dominika Kislíková)

Nie jeden Zemplínskohámorčan sa pýši Sninským kameňom, z ktorého sa ľahko skotúľať na Morské oko. Práve kameňolom môžeme považovať za vstupnú bránu na tento vrch, ktorý je tvorený z dvoch andezitových útvarov. Tzv. Veľký sninský kameň ponúka nádherné výhľady na okolité dediny, vihorlatské kopce, v prípade jasného počasia vykuknú aj Vysoké Tatry. Malý sninský kameň sa usmieva na nižšie položené sopečné jazero Morské oko, ktoré patrí medzi tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. Na východnej strane vidieť kopce slovensko-poľsko-ukrajinského trojhraničia.

Zlatá brána, dokorán otvorená. (Dominika Kislíková)

Kráčaj hore. Hore, hore, hore. (Dominika Kislíková)

Čertom zasadená skala v nadmorskej výške 1005 m n. m. (Dominika Kislíková)

Na Slovensku síce more nemáme, ale na východe krajiny na nás žmurká Morské oko. (Dominika Kislíková)

Pohľad na Sninský kameň z chatárskej oblasti. (Dominika Kislíková)

Týmito túrami sa objavovanie Vihorlatských vrchov zďaleka nekončí. Samotná vyhasnutá sopka Vihorlat sa dá zdolať mnohými trasami v regióne. Jedna z nich vedie práve z chotára obce Zemplínske Hámre, v rámci vojenského obvodu Kamenica nad Cirochou (donedávna Valaškovce). Takmer 15 km dlhú lesnú cestu je možné prejsť pešo, bicyklom i autom. Je to prevažne rovinatá trasa, náročná čo sa týka vzdialenosti. Zapotíte sa iba pri poslednom kilometri šplhom do kopca a pri troche šťastia zbadáte srnku, králika či medveďa. Výhľad z Vihorlatu na Zemplínsku Šíravu nepochybne stojí za to. Koniec koncov, stojíte na sopke v dôchodkovom veku!

Niekedy je dobré vytŕčať z davu. (Dominika Kislíková)

Vihorlatský kráter. (Dominika Kislíková)

Však predsa len sme východniari! A poňali sme túto túru tematicky. (Dominika Kislíková)

Medvedie labky. (Dominika Kislíková)

Za ohniskom je vytvorená nádrž Aljaška v prípade lesného požiaru. (Dominika Kislíková)

Stromy prikryté machovým koberčekom, aby zima nebola. (Dominika Kislíková)

Centrom každej dedinky je kostol, obecný úrad, škola a krčma. A Zemplínske Hámre nie sú žiadnou výnimkou. Navyše, v obci sa nachádza múzeum, penzión, turistické informačné centrum, park s fontánou, sauna, športovo-rekreačný areál, multifunkčné ihrisko. Pozdĺž uličiek sa tiahne Hámorský náučný chodník, ktorý prepája obnovené pamiatky a historicky známe miesta s niekdajšou priemyselnou činnosťou. Aj vďaka týmto aspektom návštevnosť dedinky a okolia každoročne rastie.

Kostol sv. Jozefa Robotníka (Dominika Kislíková)

Čoskoro voda potečie. (Dominika Kislíková)

Miesto, kde kedysi stála kaplnka. (Dominika Kislíková)

Fotogenické uličky. (Dominika Kislíková)

Ľúbi - neľúbi. Ľúbi - neľúbi. (Dominika Kislíková)

Športovo - rekreačný areál Barnova Rika, letné sídlo návštevníkov z celého regiónu. (Dominika Kislíková)

Podivné, krásne Slovensko! (Dominika Kislíková)